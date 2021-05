Der Theatersommer der Badischen Landesbühne findet dieses Jahr beim Exil Theater in Bruchsal statt. Die Schauspieler sind heiß auf’s Spielen. Aber wie sieht der Theatersommer in der Corona-Krise aus?

Insgesamt acht Monate Kurzarbeit liegen hinter Schauspielern und Mitarbeitern der Badischen Landesbühne. „Alle wollen wieder auf die Bühne, wollen endlich wieder spielen“: Intendant Carsten Ramm stellte am Mittwochnachmittag das Programm des Theatersommers vor, mit dem trotz Corona-Pandemie Aufführungen wieder möglich sein sollen.

Bernhard Wendel, Vorsitzender des Exil Theaters, rief dabei ein Ende der „kulturellen Dürre“ in Bruchsal aus. Im oder besser gesagt hinter dem Exil Theater am Saalbach soll nämlich der Theatersommer vom 3. Juni bis 25. Juli stattfinden. Ramm präsentierte das 18-köpfige Ensemble dabei als Freilicht-erfahren.

Eine Verlängerung des Theatersommers auf nahezu zwei Monate sei im Schlosspark jedoch schlecht machbar gewesen. 25.000 Euro kostet laut BLB-Verwaltungsleiter Norbert Kritzer der Theatersommer im Schloss normalerweise. Weil wegen Corona die Zahl der Besucher beschränkt werden muss, wird nun die Zahl der Vorstellungen in Bruchsal auf nahezu 40 fast verdoppelt.

Das Exil Theater in der Straße Am Alten Güterbahnhof 12 hat sich dabei als Zufluchtsort angeboten. Proben auf Abstand sind in den engen Räumen des Profa in der Wilderichstraße oder der Studiobühne Hexagon schlicht nicht machbar.

Bernhard Wendel hatte den Kollegen die Räume des Exil Theaters angeboten. Er revanchierte sich damit für die jahrelange Unterstützung beim Equipment und der Probenarbeit. Damit sich die Schauspieler nicht gegenseitig anstecken, werden sie zweimal wöchentlich getestet. Abstandsregeln und Masken machen die Proben aber nicht einfacher.

Theateraufführungen soll dank sinkender Corona-Zahlen wieder möglich sein

Wenn die Corona-Fallzahlen weiter zurückgehen, wonach es derzeit aussieht, sollen nun wieder Theateraufführungen möglich sein. 36 Vorstellungen plant die BLB allein beim Theatersommer in Bruchsal. Mit den Aufführungen in den Mitgliedsgemeinden sind es insgesamt 70 Vorstellungen.

Drei Inszenierungen werden vorbereitet. 80 Plätze sind hinter dem Exil Theater am Saalbach vorgesehen. Am Mittwoch verteilte ein Bagger des städtischen Bauhofs Rollsplit auf dem Rasen, um Löcher aufzufüllen. Zwischen dem Gebäude des Exil Theaters und den alten Sheddachhallen soll die zehn mal zehn Meter große Bühne angelegt werden. „Von der Straße oder dem Bahnhof hört man hier hinten wenig“, sagt Bernhard Wendel, der am Bach immer wieder „lauschige“ Feste gefeiert hat.

Gespielt werden dort drei Stücke. „Die listigen Weiber von Windsor“ nach William Shakespeare hat am 3. Juni in Bruchsal Premiere. Gezeigt wird Shakespeares Komödie als turbulentes Theatervergnügen mit fünf Schauspielern, die in zahlreiche Rollen schlüpfen und dabei Röcke gegen Hosen tauschen. Regie führt Carsten Ramm. Molières göttliche Verwechslungskomödie „Amphitryon“ wird in Bruchsal ab 15. Juli in der Regie von Arne Retzlaff gezeigt.

Corona-Test vor Theaterbesuch in Bruchsal

Aus dem Nachlass von Michael Ende kommt in einer Bearbeitung von Wieland Freund das Familienstück „Rodrigo Raubein und Knirps, sein Knappe“ auf die Bühne. Der Märchenroman übers Lügen, Angst haben und die Kraft des Erzählens wird in Bruchsal ab 16. Juli gezeigt. Das Stück ist für Kinder ab sechs Jahre. „Amphitryon“ und „Rodrigo Raubein“ touren zunächst durch das Spielgebiet der BLB, bevor sie auch in Bruchsal gezeigt werden. „Ampitryon“ wird beispielsweise am 29. Juli in Bretten gespielt, „Rodrigo Raubein“ ebenfalls am 29. Juli in Pfinztal.

Die Vorstellungen können nach jetzigem Stand nur mit einem negativen und tagesaktuellen Corona-Test oder einem mindestens 14 Tage altem Impfnachweis besucht werden. Vor Ort soll es beim Theatersommer auch eine Testmöglichkeit nach Voranmeldung geben, wie Verwaltungsleiter Kritzer erzählt. Bei Regen können die Vorstellungen ins Innere verlegt werden. Das ließen die Abstandsregeln zu.