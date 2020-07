Block 2 im AKW Philippsburg ist seit Dienstagabend vom Netz

Lichter aus in Philippsburg: Seit 18.55 Uhr ist Block 2 des dortigen Atomkraftwerks abgeschaltet. Laut einer Presseinformation der EnBW sei alles planmäßig verlaufen. Die Abschaltung sei ein technischer Standard-Prozess.

Jörg Michels, Chef der Kernkraftsparte bei der EnBW, bedankt sich in der Mitteilung bei den Mitarbeitern in Philippsburg: "Gemeinsam haben wir 40 Jahre sichere Stromproduktion am Standort Philippsburg mit den Blöcken KKP 1 und KKP 2 gewährleistet." Ab sofort stehe der sichere und zügige Rückbau von Block 2 im Fokus. Beginnen soll der im neuen Jahr - und wird voraussichtlich zehn bis 15 Jahre dauern.

Laut EnBW liegt die gesamte von den Anlagen KKP 1 und KKP 2 am Standort Philippsburg in 40 Jahren produzierte Strommenge bei 570 Milliarden Kilowattstunden.

Block 2 des Kernkraftwerkes Philippsburg (KKP 2) habe Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) zufolge bislang rund 13 Prozent des Stromverbrauchs in Baden-Württemberg abgedeckt. Die Stromversorgung im Land sei dennoch gesichert. "Das gelingt durch einen Maßnahmenmix aus Stromimport, Erzeugung durch erneuerbare Energien und Netzausbau", sagte Untersteller.

