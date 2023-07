Brand bei SEW-Eurodrive in Bruchsal: Filter fängt Feuer

Im Großgetriebewerk der Firma SEW-Eurodrive in Bruchsal ist es am Mittwoch zu einem Brand gekommen. Wie die Feuerwehr Bruchsal mitteilt, wurde sie gegen 13.30 Uhr in die Christian-Pähr-Straße alarmiert, weil dort in der Halle der Filter einer mobilen Absauganlage Feuer gefangen hatte.

Feuerwehr Bruchsal schafft betroffenes Gerät aus der Halle

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten Mitarbeiter die Anlage mit einem Pulverlöscher und Wasser so weit abgelöscht, dass das Gerät nur noch rauchte. Die Feuerwehr brachte die Absauganlage nach draußen, baute sie auseinander und kümmerte sich um die Nachlöscharbeiten, wie ein Sprecher berichtet.

Halle von SEW-Eurodrive während Einsatz geräumt

Der Einsatz dauerte dennoch zwei Stunden, weil die verrauchte Halle belüftet werden musste. Dazu kam der Löschroboter LUF 60 zum Einsatz, der auch als Großlüfter genutzt werden kann.

Beim Einsatz war die Feuerwehr mit den Abteilungen Bruchsal und Büchenau vor Ort, außerdem die Führungsgruppe. Die Halle war während des Einsatzes geräumt worden. Verletzt wurde niemand.