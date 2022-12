Brand: Bruchsaler Feuerwehr muss Wohnhaus evakuieren

Das hätte auch dramatischer ausgehen können. Am frühen Donnerstagmorgen musste die Feuerwehr Bruchsal in die Werner-von-Siemensstraße ausrücken.

In Flammen ist am frühen Donnerstagmorgen eine Wohnung in der Bruchsaler Werner-von-Siemens-Straße gestanden. Gegen 5.08 Uhr kam der Alarm, danach rückte die Bruchsaler Feuerwehr mit Löschzug und Drehleiter aus.

Bis 7.30 Uhr waren die etwa 30 Kameradinnen und Kameraden beschäftigt, so berichtet Feuerwehreinsatzleiter Bernd Molitor den BNN.

Was war passiert? Aus noch ungeklärter Ursache kam es in der Wohnung im Erdgeschoss, vermutlich zunächst im Schlafzimmer zu einem Feuer. Die Bewohner allerdings waren nicht zuhause, sodass hier keine Gefahr bestand. Eine Nachbarin hatte die Feuerwehr alarmiert.

Brandwohnung in Bruchsal unbewohnbar

Das restliche Wohnhaus wurde vorübergehend evakuiert. Etwa 30 Personen konnten allerdings nach dem Einsatz wieder zurück in ihre Wohnung. Nur die Brandwohnung ist zerstört und unbewohnbar.

Seit dem Morgen ist nun die Kriminalpolizei vor Ort und untersucht die Wohnung. Zwei Feuerwehrleute haben sich bei dem Einsatz leicht verletzt und mussten behandelt werden.