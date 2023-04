Brand in Bruchsaler Recyclingbetrieb: Großeinsatz der Feuerwehr

Im Bruchsaler Gewerbegebiet in der Lußhardtstraße hat es in einem Entsorgungsbetreib am Mittwochabend gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufbot an.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, kam es bei einem Recyclingprozess zu einem Defekt, eine Batterie fing Feuer. Eine starke Rauchentwicklung drang aus der Halle.

Die Feuerwehrleute löschten den Brand. Aufgrund der großen Mengen des gelagerten Recyclingmülls und der betroffenen Maschine, zogen sich die Löscharbeiten bis weit nach Mitternacht hin. Auch ein fahrbahrer Lösch-Roboter kam zum Einsatz.

Wie es zum Brand kommen konnte ist derzeit noch unklar. Verletzt wurde niemand. Die Lußhardtstraße war während der Einsatzmaßnahmen gesperrt.