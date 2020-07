Haus völlig unbewohnbar

Nach Brand: Gaststätte in Kronau zum Teil eingestürzt – Bewohner suchen Unterkunft

Am Mittwochnachmittag stand eine Gaststätte an der L555 zwischen Kronau und der Anschlussstelle zur A5 in Brand. Das Haus ist zum Teil eingestürzt und nicht mehr bewohnbar. Die Gemeinde sucht nun nach einer Unterkunft für die sechs Bewohner.