Stundenlanger Einsatz

Zunächst unklare Situation: Wie Bruchsaler Feuerwehr Brand in Batterie-Unternehmen bekämpft

Ein Brand in einem Labor für Batterieforschung hat in Bruchsal einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Alle sechs Abteilungen sind am Samstag im Industriepark Triwo gefordert.