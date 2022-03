Feuer in Unteröwisheim: Helfer wollte Mutter und drei Kinder retten

Der Mann, der gestern versucht hat, den Brand in dem Haus in Unteröwisheim zu löschen, schwebt nicht in Lebensgefahr. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich um einen Bekannten der Familie. Er hielt sich in der Nähe auf, als das Feuer ausbrach.

Der Mann hatte noch versucht in das Gebäude zu gelangen und die Mutter und ihre drei Kinder zu retten. Mit schweren Brandverletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Brandursache weiter unklar

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Mit einem endgültigen Ergebnis sei jedoch erst in einigen Tagen zu rechnen, so ein Sprecher. Schon am Dienstagnachmittag hatte die Kriminalpolizei gemeinsam mit Brandermittlern ihre Arbeit aufgenommen.

Dafür musste die Feuerwehr ihre Nachlöscharbeiten unterbrechen. Auch Bilder einer Polizeidrohne und aus dem Polizeihubschrauber werden dafür ausgewertet. Die Leichen werden nach Angaben der Polizei obduziert.

Unterdessen meldet sich Bürgermeister Tobias Borho nochmals in einer Pressemitteilung der Stadt zu Wort. Er selbst sowie die gesamte Stadt Kraichtal seien tief erschüttert und in Gedanken und Gebeten bei den Angehörigen der Familie. Mehr als 150 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort, ebenso Notfallseelsorger.