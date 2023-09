Breitband für Gewerbebetriebe in Oberhausen-Rheinhausen

Am Mittwoch erfolgt im Gewerbegebiet Weiherweg in Oberhausen-Rheinhausen die offizielle Inbetriebnahme des Breitband-Internets. Damit ist jetzt nach drei Jahren Planung und Umsetzung das Gewerbegebiet Weiherweg ans Glasfaser angeschlossen. Bürgermeister Manuel Scholl sagt, worauf es ankommt und was dahintersteckt.

Schnelles Internet für Unternehmen

Wie schnell ist die Verbindung?

Scholl Die nun gebaute FTTB-Infrastruktur ermöglicht eine Datengeschwindigkeit von mindestens einem Gigabit pro Sekunde sowohl beim Herunter- als auch beim Hochladen. Dies ist im Übrigen auch eine Bedingung aus dem Bundesförderprogramm. FTTB steht für „Fibre to the Building“ und bedeutet, dass die Glasfaserleitung nicht schon am Verteilerkasten endet, sondern erst am Gebäude des Kunden.

Was gibt es an Förderung? Und von wem?

Scholl Für den Ausbau werden 50 Prozent vom Bund und 40 Prozent vom Land an Fördermittel bereitgestellt, sodass wir insgesamt von einer 90 Prozent Förderung sprechen. Ohne diese Mittel wäre ein Ausbau finanziell für die Gemeinde kaum zu stemmen.

Wie viele Unternehmen in Ihrer Gemeinde profitieren davon? Werden weitere Gebiete auch bald angeschlossen?