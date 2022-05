Breites Bündnis ruft zur Friedens-Demo in Bruchsal auf

Seit mehr als neun Wochen sind bereits tausende Menschen in der Ukraine sinnlos gestorben, teilte Christian Holzer für den SPD-Arbeitskreis Europa mit.

Die Nachrichten des Krieges in Europa sind zudem für viele zum Alltag geworden, was sie niemals hätten sein sollen. Der 8. Mai markiert das Ende des 2. Weltkrieges. Am 9. Mai ist Europatag und zugleich der wichtigste Feiertag in Russland. Nach ersten Medieninformationen soll der jetzige 9. Mai für Putin ein historischer Tag werden.

„Uns sollte dies motivieren und dazu veranlassen, ein starkes Zeichen für den Frieden und für Europa zu setzen. Lasst uns hierfür gemeinsam in der Region Bruchsal eine starke Stimme sein“, so der Initiator Holzer.

Auch Oberbürgermeisterin nimmt teil

Treffpunkt und Aufstellung ist um 13.30 Uhr auf dem Parkplatz zwischen Bahnhof und Saalbachcenter. Um 14 Uhr wird der Friedens-Aufzug über den Europaplatz, Wörthstraße, Friedrichsplatz und Kaiserstraße Richtung Kübelmarkt laufen. Am Kübelmarkt wird eine Kundgebung stattfinden.

Oberbürgermeisterin Petzold-Schick (parteilos) wird an der Demo teilnehmen. Neben einzelnen Redebeiträgen wird es auch musikalische Beträge geben. Das Ende der Kundgebung ist auf 15.30 Uhr angesetzt.

Das Bündnis hatte bereits im Februar und März zu Mahnwachen in der Bruchsaler Innenstadt aufgerufen.