Bruchsal: 32-Jähriger verursacht Unfall mit gestohlenem Motorrad

Betrunken und mit einem geklauten Motorrad hat ein 32-Jähriger am Sonntagabend auf der Landstraße 618 zwischen Oberacker und Heidelsheim einen Unfall verursacht und sich dabei schwer verletzt.

Der 32-jährige Mann hat vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag das Motorrad in Ubstadt-Weiher gestohlen. Wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Polizeipräsidium Karlsruhe gemeinsam mitteilten, war der Mann dann mit diesem Motorrad am Sonntagabend auf der Landstraße 618 zwischen Oberacker und Heidelsheim unterwegs und verursachte dort einen Unfall, bei dem er sich schwer verletzte.

Ein Alkoholtest zeigte bei dem 32-Jährigen einen Wert von knapp 1,2 Promille an. An dem geklauten Motorrad entstand durch den Unfall ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zudem stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann ohne Fahrerlaubnis unterwegs war und außerdem von der Staatsanwaltschaft Mosbach wegen einer anderen Straftat gesucht wurde.

Der 32-Jährige wurde wegen seinen Verletzungen nächst in ein Justizvollzugskrankenhaus verlegt.