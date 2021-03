Bruchsal, Bad Schönborn und Waghäusel kommen bei den Radfahrern nicht gut weg

Radfahren boomt in Corona-Zeiten. Mit Interesse werden in den Rathäusern von Bruchsal, Waghäusel und Bad Schönborn deshalb die Ergebnisse des ADFC-Klimatests gelesen. Die Einschätzung der Radfahrer ist nicht gut.

Die Teilnehmer beim bundesweiten ADFC-Klimatest haben Bruchsal, Bad Schönborn und Waghäusel eine knappe Vier verpasst. Bruchsal macht bei der alle zwei Jahre stattfindenden Umfrage bereits zum fünften Mal mit und hat sich dabei leicht verbessert auf die Note 3,89. 2018 waren es noch 4,0. Bad Schönborn und Waghäusel haben zum ersten Mal teilgenommen und die Note 3,93 und 3,99 bekommen. Da ist noch Luft nach oben.

Nord-Südachse in vier Wochen fertig

Die Zahl der Teilnehmer hat im Corona-Jahr deutlich abgenommen, obwohl in der Pandemiezeit Radfahren boomt: 158 Interviewpartner haben ihre Erfahrungen in Bruchsal gesammelt – vor zwei Jahren waren es noch 326. Berthold Hambsch, bei der Stadtverwaltung für Radverkehr zuständig, sieht diese Rückmeldungen dennoch positiv, um an einzelnen Stellen nachsteuern zu können.

So geht das Ordnungsamt bereits gegen Falschparker auf Geh- und Radwegen vor. Die Nord-Südachse entlang der Friedrichstraße bis zum Krankenhaus soll in vier Wochen fertig sein. Am Bahnhof gibt es seit Herbst weitere 20 Radboxen. Polder wurden Fahrrad-Anhänger-freundlich versetzt und Bordsteinkanten abgesenkt.

Gute Noten für Leihrad-System

Mit der Note 3,86 sieht der Verkehrsplaner die Stadt Bruchsal im bundesdeutschen Vergleich deshalb im Mittelfeld. Gegenüber 2018 habe man sich leicht verbessert. Positiv bewertet wird beispielsweise das Leihrad-System an zentralen Plätzen. Auch das allgemeine Radfahrklima und die Infrastruktur sei besser als im bundesweiten Schnitt von 3,9. „Aber wir wollen besser werden“, sagt Hambsch.

Als weiteren Mobilisationsfaktor stuft er die Aktion Stadtradeln ein, an der Bruchsal bereits zum fünften Mal teilgenommen hat. Nun müsse die Infrastruktur folgen, etwa bei den Planungen zur Bahnhofsachse.

Tempo 30 - weniger Lärm, mehr Sicherheit

Auch im Rathaus Waghäusel nimmt man den Klimatest mit Einschätzungen von 54 Teilnehmern mit Interesse zur Kenntnisse. Die Ergebnisse werden bei der Umsetzung des Radverkehrskonzept berücksichtigt. 75.000 Euro sind dafür im Haushalt vorgesehen, erklärt Mario Herberger, Fachbereichsleiter Öffentliche Sicherheit und Ordnung.

So sollen beispielsweise in den nächsten drei Wochen die Seitenstraßen mit Tempo 30-Schildern ausgestattet werden. „Zur Reduzierung des Lärms, aber auch für mehr Sicherheit für die Radfahrer“, so Herberger. Beim Ausbau des Bahnhofs Waghäusel zum Verkehrsknotenpunkt wird es Leihräder sowie Boxen für Fahrräder geben - zwei Punkte, die bei der Klimatest-Umfrage angemahnt wurden.

Radsymbole - damit Autofahrer merken, dass sie nicht alleine auf der Straße sind. Mario Herberger, Stadt Waghäusel

Auch um das Sicherheitsgefühl in Waghäusel ist es schlecht bestellt: Beheben will Herberger das etwa mit einer Verbreiterung der Mannheimer Straße. Bei laufenden Straßenbaumaßnahmen wurden bereits Schutzstreifen angelegt und Radsymbole aufgemalt: „Damit die Autofahrer merken, dass sie nicht alleine auf der Straße sind.“ Einbahnstraßen wurden für Radfahrer im Gegenverkehr geöffnet. Radabstellbügel im ganzen Stadtgebiet verteilt und eine Ladestation für E-Bikes an der Eremitage eingerichtet. Mit der Anmeldung zur Stadtradel-Aktion 2021 hat die Kommune bereits signalisiert, dass das Thema Radfahren weiter im Fokus bleiben wird.

Darauf setzt auch Bürgermeister Klaus Detlev Huge aus Bad Schönborn, der in der Gemeinde viele aktive Radler ausmacht: Die Bewertung beim ADFC-Klimatest, an der im Kurort 66 Radfahrer teilgenommen haben, trifft im Rathaus auf offene Ohren: Öffentliche Leihräder seien angedacht, ein Punkt, der sehr moniert wurde. Beim Thema Fahrraddiebstahl verwies der Bürgermeister auf den Fahrradkäfig am Bahnhof Mingolsheim, der seit einem Jahr existiert. Wenn die Ortsschilder abgeschraubt sind, soll auch der Radfahrstreifen auf der Schönbornallee weiter markiert werden.