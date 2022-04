Bruchsal: Betrunkener Autofahrer schläft nach Unfall am Steuer ein

Ein betrunkener Autofahrer hat am Donnerstagabend einen Unfall in Bruchsal verursacht. Daraufhin fuhr er unerlaubt weiter. Nur wenige Minuten nach dem Unfall und in der Nähe vom Unfallort fanden die Beamten den Mann schlafend in seinem Auto, teilte die Polizei mit.

Der 66-jährige Autofahrer fuhr gegen 19 Uhr mit seinem Opel von der Schwetzinger Straße in den Giesgrabenweg. Dabei nahm er die Kurve zu weit und touchierte ein geparktes Auto. Daraufhin stieg er aus, schaute sich den verursachten Schaden an und fuhr dann weiter.

Ein hinterherfahrender Rollerfahrer beobachte den Unfall und rief die Polizei. Diese fand den Mann schlafend in seinem Auto, einem halben Kilometer von der Unfallstelle entfernt. Schon beim Öffnen der Fahrzeugtür schlug den Polizisten starker Alkoholgeruch entgegen. Der 66-Jährige konnte sich kaum artikulieren und auf den Beinen halten. Ein Atemalkoholtest war aufgrund der Alkoholisierung nicht möglich.

Die Beamten brachten den Mann zum Polizeirevier Bruchsal. Dort nahmen sie ihm Blut ab. Die Polizei hat seinen Führerschein einbehalten. An beiden Autos entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.