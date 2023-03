Bruchsal-Büchenau: 56-Jähriger nach Messerattacke auf Bekannten in U-Haft

Gegen den 56-Jährigen, der am Montag gegen Mitternacht einen 24 Jahre alten Mann in Bruchsal mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben soll, wurde zwischenzeitlich Haftbefehl erlassen. Er befindet sich in U-Haft, so die Polizei.

Laut Staatsanwaltschaft waren die beiden Männer am späten Abend in der Wohnung des mutmaßlichen Täters in Streit geraten. Persönliche Gründe sollen eine Rolle gespielt haben. Die Auseinandersetzung fand im Stadtteil Büchenau statt.

Über Persönliches in Streit geraten

Der 56-Jährige soll seinen Bekannten mit einem Messer am Rücken sowie im Gesicht verletzt haben. Der verletzte 24-Jährige war darauf hin auf die Straße geflüchtet. Dort bat er einen Zeugen, einen Rettungswagen zu rufen.

Die Polizei hatte den Beschuldigten kurz darauf widerstandslos in seiner Wohnung festgenommen. Der 24-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Die weiteren Ermittlungen wurden vom Kriminalkommissariat Bruchsal übernommen.