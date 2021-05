Gastronomen und Wirte in Bruchsal, Waghäusel und Umgebung stehen in den Startlöchern: Ab Samstag dürfen sie wieder öffnen. Zum Pfingstwochenende tritt im Landkreis Karlsruhe die Bundesnotbremse außer Kraft, wie das Landratsamt Karlsruhe mit Verweis auf die niedrigen Inzidenzzahlen mitgeteilt hat:

„Zulässig wird auch wieder Gastronomie, die von 6 bis 21 Uhr öffnen darf; im Außenbereich gelten dabei keine Personenbeschränkungen, jedoch gibt es für den Innenbereich Vorgaben beispielsweise zu Tischabständen und zulässiger Personenzahl.“

Für Gäste ist der Zutritt in Restaurant, Biergarten oder Kneipe generell nur per Nachweis möglich: Vollständig geimpft, genesen oder mit negativem Schnelltest.

Bruchsals Oberbürgermeisterin appelliert an die Vernunft

Bruchsals Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick nennt „die jetzt auch für Bruchsal möglichen Öffnungsschritte eine vielversprechende Perspektive für das Pfingstwochenende.“ In der Innenstadt sei seit Tagen spürbar, dass die Gastronomen ihre Außenbereiche darauf vorbereiten.

Sie appelliert jedoch auch an die Besucher: „Trotz aller Freude über diese ersten Öffnungen gilt es nach wie vor sich an die Abstandregen zu halten, Maske zu tragen und sich testen zu lassen. Weil wir alle in den vergangenen Monaten die Kontaktbeschränkungen so konsequent beachtet haben, liegen die Inzidenzzahlen im Landkreis seit mehr als fünf Tagen unter 100 und Lockerungen sind möglich. Damit dies auch so bleibt, müssen wir weiterhin achtsam sein.“