Bruchsal erhofft sich von Windrädern „nennenswerte Einnahmen“

Der Stadtrat von Bruchsal muss am 26. September über wichtige Themen entscheiden, die Einfluss auf das Landschaftsbild haben.

Bei der Gemeinderatssitzung am Dienstag, 26. September, ab 17 Uhr im Bürgerzentrum Bruchsal will die Verwaltung Stellung zur Suchraumkarte des Regionalverbands Mittlerer Oberrhein beziehen.

Vor der Sommerpause hatte der Regionalverband die Karte mit geeigneten Standorten für Windräder veröffentlicht. Auch in Bruchsal und den Stadtteilen Büchenau, Heidelsheim und Obergrombach gibt es danach geeignete Standorte. Dagegen gibt es auch Widerstand.

Laut Verwaltung sind auf Bruchsaler Gemarkung 9.304 Hektar vom Regionalverband als geeignete Standorte festgelegt. Sie befinden sich vor allem in den Höhenlagen von Heidelsheim, Helmsheim und Obergrombach. Das seien mehr als die geforderten 1,8 Prozent Flächenbeitrag pro Kommune. Gefordert wird deshalb eine Reduzierung der Suchraumfläche.

Golfplatz in Bruchsal soll erweitert werden

Um das Ziel zu erreichen, schlägt die Verwaltung eine Bündelung von Projekten mit Nachbarkommunen und eine Konzentration von Flächen vor. Spezielle örtliche Gegebenheiten wie ortsbildprägende Gebäude sollen berücksichtigt werden.

Am Abend vor der Gemeinderatssitzung dreht sich der dritte Energiedialog in der Sporthalle Heidelsheim ebenfalls um das Thema Windenergie. Bei der Stadt Bruchsal ist man nicht grundsätzlich gegen Windräder auf der Gemarkung. Durch Grundstücksverpachtungen könnten „nennenswerte Einnahmen“ erzielt werden, wie es in der Vorlage heißt.

Der Gemeinderat muss außerdem über die Erweiterung der Anlage des Golfclubs Bruchsal entscheiden. Dazu muss ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt werden. Die 80 Hektar große Anlage im Langental entstand in den 1990er Jahren und hat einen hohen Freizeitwert.

Insgesamt sollen für die Erweiterung 300.000 Kubikmeter Bodenmaterial eingebaut werden. Der Spielbetrieb werde davon nicht beeinflusst. Laut Verwaltung wird nur „natürliches Bodenmaterial“ ohne Beimischungen oder Verunreinigungen durch Bauschutt verwendet. Die Grenzwerte für Arsenbelastungen werden eingehalten, heißt es in der Gemeinderatsvorlage.