Luftfilter sorgen im Bruchsaler Gemeinderat für dicke Luft

Für hitzige Debatten sorgte die Beschaffung von Luftfiltern im Bruchsaler Gemeinderat. Die CDU beantragte Vertagung. Am Ende brachte ein Kompromiss die Einigung.

So hoch her geht es im Bruchsaler Gemeinderat heutzutage selten: Wegen der Anschaffung von mobilen Luftfiltern für Klassenzimmer der Stufen eins bis sechs und für Kita-Räume gerieten die Stadträte in eine ungewohnt hitzige Debatte.

Nach Vorschlag der Verwaltung sollten für mehr als eine Million Euro solche mobilen Geräte angeschafft werden, von Land und Bund ist eine Förderung angekündigt.

Dazu kam es am Ende nicht, dafür zu folgender Entscheidung: Nur Klassenzimmer und Kita-Räume, die schlecht gelüftet werden können, sollen mit Luftfiltern ausgestattet werden. Für alle Zimmer werden CO 2 -Melder angeschafft, diese sollen beim konsequenten Lüften unterstützen. Insgesamt steht ein Budget von 150.000 Euro zur Verfügung, wobei ein Großteil für die Melder ausgegeben wird.