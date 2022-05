Großübung in Bruchsal

Dort Gelb-Westen, hier Querdenker-Proteste: So unterscheidet sich deutsche und französische Polizeitaktik

Was tun, wenn Terroristen in der Straßburger Innenstadt um sich schießen und dann über die Grenze nach Deutschland fliehen? Was tun, wenn Atomkraftgegner aus halb Europa den Castortransport von Frankreich nach Deutschland belagern? Darauf gibt es nun eine Antwort, dank einer Großübung in Bruchsal.