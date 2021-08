Die Bratwurst lockt in Bruchsal zur Impfung

Wer sich hier impfen lässt, hat nicht nur die Wahl zwischen den verschiedenen Corona-Impfstoffen – sondern auch zwischen Ketchup und Senf: Unter dem Motto „Wir grillen Corona“ sollte bei der städtischen Impfaktion eine Bratwurst im Anschluss an die Spritze hungrig auf das Vakzin machen.

„Eine klasse Sache“, findet Nicol Prager, die für ihre Impfung mit dem Präparat von Johnson&Johnson ansteht. Sie lebt, wie viele der Impfwilligen an diesem Tag, in einer städtischen Obdachlosenunterkunft. Durch die Aktion habe sie von ihrer Sozialarbeiterin erfahren und sich zusammen mit ihren Mitbewohnern auf den Weg gemacht.

Den Piks bereits hinter sich hat Sanela Suceska. Die gebürtige Bosnierin hofft vor allem darauf, mit Impfnachweis in Zukunft leichter zur Familie in die Heimat reisen zu können.

Dass ich hier viele Bekannte treffe, nimmt mir aber die Angst. Sanela Suceska, Impfwillige

„Schon ein bisschen Sorgen“ habe sie wegen möglicher Nebenwirkungen gehabt und deswegen lange gezögert. „Dass ich hier viele Bekannte treffe, nimmt mir aber die Angst“, sagt sie.

Zwei Wochen Vorbereitungszeit gingen der Impfaktion voraus, die mit dem Charme eines Quartiersfests daherkommt. „Uns geht es um den Begegnungsaspekt“, erklärt Patrik Hauns, Leiter im Amt für Familie und Soziales, der zusammen mit dem Team des Sozialen Diensts vorab mit 2.000 Flyern in den Briefkästen für die Aktion geworben hat.

„Wir setzen auf die direkte Ansprache“, beschreibt er das Konzept, bei dem sich alles um „Vertrauen“ dreht: „Viele, die heute gekommen sind, kennen unsere Sozialarbeiter und haben einen Bezug zur Stadt“. Die Bratwurst habe dabei eher symbolischen Charakter: „Essen schafft Niederschwelligkeit“, so Hauns.

„Viele Impfkampagnen sind schwer für Menschen zu verstehen, denen das deutsche Gesundheitssystem fremd ist“, sagt Lavina Ramme-Karadağ, die als Abteilungsleiterin im Amt für Familie und Soziales die Aktion geplant hat.

Mehrsprachige Aufklärungsschreiben werden vor der Impfung unterschrieben

Dass sich ihre Kampagne an eine bunte Zielgruppe richtet, beweisen nicht nur die mehrsprachigen Aufklärungsschreiben, die vor der Impfung unterschrieben werden müssen – auch die Bratwurst findet sich neben der klassischen Form zusätzlich als vegane und Halal-Alternative auf dem Grill wieder.

Der Ort der Aktion – der Bürgergarten an der Prinz-Wilhelm-Straße – wurde bewusst gewählt, erklärt Ramme-Karadağ: An dem kleinen Park in Sichtweite des Saalbachcenters, an dem sich auch eine Gedenkstädte für die Drogentoten der Stadt befindet, sind sonst die städtischen Streetworker unterwegs – und auch heute dabei: Als Ansprechpartner für die alltäglichen Probleme neben Corona und als Gedächtnisstütze.

Wer sich für das Präparat von Biontec entscheidet und deshalb eine Zweitimpfung benötigt, kann bei Nicola Stegmüller seine Kontaktdaten angeben und wird von der Sozialarbeiterin zur nächsten städtischen Impfaktion eingeladen.

„Ich hätte nicht damit gerechnet, dass so viele Leute kommen“, sagt Gerhard Pichler, der sich über den Trubel „in seinem Park“ freut.

Der 63-Jährige sitzt im Rollstuhl und wohnt in einer betreuten Wohnanlage ganz in der Nähe des Bürgergartens. Er selbst ist schon durchgeimpft, doch die Chance auf eine Bratwurst und das lockere Beisammensein wollte er sich nicht entgehen lassen.

Kostenpflichtige Tests als Grund für Impfung

Wieder andere bewegen die geänderten Corona-Maßnahmen zur Impfung. „Wenn die Tests in Zukunft kostenpflichtig werden, lasse ich mich eben jetzt impfen“, sagt Udo Seifert, der ursprünglich warten wollte, bis der russische Sputnik-Impfstoff auch in Deutschland verfügbar ist.

„Wir freuen uns, dass auch viele Jüngere das Angebot wahrgenommen haben“, sagt Ramme-Karadağ und verweist zufrieden auf die 89 durch die Helfer des Roten Kreuz‘ verimpften Dosen.

„Witzig“ findet auch die 21-jährige Hannah die Idee, die Impfung mit dem Grillnachmittag zu verbinden. Sie möchte ihre Ausbildung als Jungend- und Heimerzieherin auf jeden Fall geimpft beginnen und hat von der Aktion im Netz erfahren – nicht jedoch von der Bratwurst-Beigabe. „Die nehme ich aber auf jeden Fall mit“, legt sie sich fest.