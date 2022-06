Polizisten stark belastet

Bruchsaler Verbrecher haben sich während der Pandemie neue Betätigungsfelder gesucht

Corona-Demos und Impfpass-Fälschungen: Die Arbeit der Bruchsaler Polizei hat sich in der Pandemie stark verändert. Vieles hat sich aber auch zum Positiven entwickelt. So wurden Einbrecher in Zeiten von Homeoffice und Ausgangssperre fast arbeitslos.