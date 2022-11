Mit Fahndungsfotos will die Kriminalpolizei den Mann ermitteln, der in Bruchsal eine Hotelrezeption überfallen hat. Am Montagabend des 24. Oktober richtete er eine Waffe auf zwei Angestellte des Hotels im Gewerbegebiet am Mantel, erbeutete um 21 Uhr einen vierstelligen Geldbetrag und konnte fliehen. So der bisherige Stand laut Kripo Bruchsal.

Mit Schiebermütze und blauem Mund-Nasen-Schutz

Durch Überwachungskameras wird deutlich, dass der Mann eine dunkle Schiebermütze und einen blauen Mund-Nasen-Schutz trug.

Außerdem erkannten die beiden Überfallopfer, eine 32-jährige Frau und ein 22-jähriger Mann, beim 25 bis 35 Jahre alten Täter folgende Merkmale: Er ist etwa 1,70 Meter groß und schlank, hat helle Hautfarbe mit dunklen Haaren und einem Bart. Während des Überfalls trug eine dunkle Sportjacke, eine dunkle Hose und weiße Sportschuhe.

Überfall auf Hotel in Bruchsal: Täter sprach akzentfreies Deutsch

Sein Deutsch war akzentfrei, er hatte sich zunächst als Hotelgast mit einer Reservierung ausgegeben, bevor er aus seiner rechten Jackentasche eine schwarze Pistole zog. Bei seinem Überfall wurde er nach Polizeiangaben noch von mindestens einem Hotelgast gesehen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Die Tat wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Weitere Fotos gibt es hier zu sehen.