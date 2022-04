Bruchsal lädt zum musikalischen Sommer im Schlossgarten ein

Die Rockband Foreigner, Hubert von Goisern und „Pop & Poesie in Concert“ von SWR1 werden im Juni mit ihren neuen Programmen im Schlossgarten Bruchsal auftreten.

Wie die Konzert- und Theateragentur Provinztour mitteilte, präsentiert das Team von SWR1 am Sonntag, 19. Juni, ab 19.30 Uhr unter dem Titel „In the Air Tonight“ mehrere Hits aus der Geschichte der Popmusik. Ziel des Konzertabends sei es, die Schönheit und Poesie hinter Songs von den Beatles oder Pink Floyd darzulegen.

Die Lieder werden von dem neunköpfigen Team jeweils individuell neu interpretiert – in der Originalsprache und in der deutschen Übersetzung. Die Übersetzungen werden dann von Schauspielerinnen und Schauspielern in die Inszenierung eingewoben. Durch die Show führt SWR1-Moderator Jochen Stöckle. Das Projekt „Pop & Poesie in Concert“ ging im Jahre 2009 das erste Mal auf Tour und gehört schon seit Jahren zu den beliebtesten Rubriken des Radiosenders SWR1.

Blues, Rock und Pop mit Foreigner im Schlossgarten

Am Donnerstag, 16. Juni, kommt die Band Foreigner um Gründungsmitglied Mick Jones ab 19 Uhr in den Bruchsaler Schlossgarten. Die Rocker gehören seit Mitte der 70er Jahre zu den populärsten Rockbands weltweit, heißt es in der Mitteilung weiter. Sie vereinen Blues, Rock und Pop, weswegen ihr aktuelles Line-up als das Dynamischste seit Bestehen der Band gelte. Den Durchbruch hatte die Band mit ihrem Single-Erfolg „Feels Like The First Time“.

Weiterhin wird der Alpenrocker Hubert von Goisern am Samstag, 18. Juni, ab 20 Uhr im Schlossgarten zu erleben sein. In seinem neuen Album „Zeiten & Zeichen“ präsentiere der Künstler vielfältige Eindrücke, Ideen und Einflüsse, die er über die Jahrzehnte als Musiker und Reisender erfahren habe. Goisern musiziert nun seit 25 Jahren und gilt somit als einer der Erfinder des Alpenrock.

Tickets sind bei der Touristinformation in Bruchsal, bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen und online unter www.provinztour.de oder unter Telefon (0 18 06) 57 00 70 erhältlich.