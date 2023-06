Bruchsal: Polizei stellt gravierende Verstöße bei Schwerpunktkontrolle fest

Bei einer Schwerpunktkontrolle zur Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten am Rastplatz Bruchsal-Ost bemerkten die Polizeibeamten mehrere Verstöße.

Die Polizeibeamten der Verkehrsgruppe Bundesautobahn stellten bei einer Kontrolle an der Tank- und Rastanlage Bruchsal Ost am Donnerstag bei elf von insgesamt 14 geprüften Fahrzeugen gravierende Verstöße fest. Nach Abgaben der Polizei dauerte die Kontrolle von 8.34 bis 13 Uhr an.

Im Fokus der Verkehrskontrolle stand die Einhaltung der vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten. Hierzu prüften die Beamten zehn Sattelzüge sowie ein Kraftomnibus überprüft.

Der Fahrer eines Sattelzuges hatte die wöchentliche Ruhezeit um knapp 40 Stunden überschritten. Ein weiterer Fahrer wies eine durchgehende Arbeitszeit von 23 Stunden ohne entsprechende Pausen auf. Bei einer Fahrerin stellten die Beamten fest, dass sie die Lenkzeit zwar nur um wenige Minuten überzogen hatte, dies wohl jedoch nahezu täglich.

Insgesamt wurden 20 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Verkehrspolizei erhob Sicherheitsleistungen von über 2.800 Euro.