Stadtverwaltung und Stadtwerke Bruchsal machen Dampf und feuern die Menschen an. Damit sie kühl handeln und verstärkt Energie sparen. Dazu werden in den nächsten Wochen an öffentlichen Plätzen und an alle Haushalte der Stadt Flyer verteilt. Darauf stehen acht Haushaltstipps in sechs Sprachen.

Heizung runter, Kühlschrank rauf

Die Menschen sollten beispielsweise die Heizung um ein Grad herunter drehen, den Kühlschrank auf sieben und das Gefrierfach auf Minus 18 Grad einstellen. „Das Ziel ist, dass wir 20 Prozent Energie einsparen. Das ist jetzt die schlichte Notwendigkeit, damit alles weitere funktionieren kann. Ebenso wichtig ist für uns als Stadt aber auch, dass wir die Energiewende weiter gestalten.“ Das sagte Bruchsals Oberbürgermeister Cornelia Petzold-Schick (parteilos) bei der Vorstellung der Kampagne „#EnergiePakt. Bruchsal steht zusammen.“

Der sechsseitige Flyer enthält als Hauptsymbol ein hochgedrehtes Kochfeld und die Zusammenfassung gängiger Spartipps. Empfohlen werden ein Duschkopf mit Wassersparfunktion, ein Wasserkocher und LED-Lampen.

„Jeder Haushalt sollte nach seinen Möglichkeiten Energie sinnvoll einsetzen und dadurch sparen. Am wichtigsten ist es, die Räume weniger zu heizen und die alten heimlichen Stromfresser vom Netz zu nehmen“, erklärte Armin Baumgärtner. Der Chef der Stadtwerke Bruchsal ermunterte, kleine Investitionen vorzunehmen, um langfristig Kosten zu sparen.

Stadtwerke Bruchsal haben 25.000 Kunden

23.000 Kunden haben die Stadtwerke in Bruchsal und weitere 2.500 in anderen Gebieten. Demnächst gehen die Aufforderungen zum Zählerablesen am 31. Dezember heraus. Und Mitte Januar kommen dann die Briefe der Wahrheit, mit den Kosten des Energieverbrauchs im laufenden Jahr.

Ganz so dramatisch und kritisch für alle Kunden dürfte die Bilanz für 2022 nicht werden, sagt Armin Baumgärtner. „Das Gas für 2022 wurde ja schon viel früher eingekauft. Die Kosten sind berechenbarer. Erst bei den Abschlagszahlungen für 2023 und 2024 kommen die dramatischen Preissteigerungen beim jetzigen Gas- und Stromeinkauf zum Tragen.“

Zuletzt betrug bei den Stadtwerken der Grundpreis beim Strom rund 37 Cent pro Kubikmeter und beim Gas rund 16 Cent, erklärt Sebastian Heilemann, Abteilungsleiter für Marketing.

Zum Sparen soll Energiewende mit Fernwärme kommen

Bruchsals Oberbürgermeisterin bezeichnet Energie als das aktuelle politische „Thema Nummer eins“ und will es nicht auf Sparen oder Unterstützung der Menschen bei den Kosten reduziert wissen. Für Cornelia Petzold-Schick müsse die Energiewende mit den verschiedenen Möglichkeiten intensiv gestaltet werden. Fernwärme in neuen eigene Leitungsnetzen für Stadtteile sowie Geothermie sollen lokal vorangebracht werden.

Kontakt mit den Haushalten und den Unternehmen sowie die Zusammenarbeit mit anderen Städten gehörten ebenfalls zum Konzept. Bekanntlich haben sich sieben Städte und Stadtwerke zwischen Bühl und Bruchsal für einen Energiepakt als Arbeitsgemeinschaft zusammen geschlossen. Außerdem bringen Bruchsal, Bretten und Ettlingen sowie der Landkreis in einer eigenen Gesellschaft den Aufbau regenerativer Energiequellen voran.