Bruchsal: Streit in Lokal endet in Messerattacke

Zwei Männer haben sich am vergangenen Sonntagabend in einem Lokal in Bruchsal heftig gestritten, sodass die Situation eskalierte und einer der beiden ein Messer zückte.

Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe informierte, meldeten zunächst mehrere Gäste des Lokals gegen 23 Uhr, eine Schlägerei zwischen diverser Personen. Als die Beamten schließlich eintrafen, stellte sich heraus, dass ein 32-Jähriger wohl einem 43-jährigen Mann mit einem Bein den Weg versperrt hatte. Als er sich wehrte und gegen das Bein trat, eskalierte die Situation. Der 43-Jährige zückte offenbar ein Messer und verletzte den Kontrahenten leicht an der Hand, sodass er ins Krankenhaus gebracht wurde.

Wie sich dort später herausstellte, war der 32-Jähre stark alkoholisiert.