Bruchsal überträgt ihren Bürgerempfang coronabedingt nur im Internet

Das gab es noch nie in Bruchsal: Kein großer Rummel im Bürgerzentrum, dafür eine Liveübertragung ins Internet. Die war zwar erfolgreich, aber die Normalität ist dann doch ein wenig geselliger.

Es war ein Bürgerempfang in Bruchsal wie keiner zuvor. Gut zwei Dutzend Menschen hatten sich im Rechbergsaal des Bürgerzentrums am Samstagabend versammelt – alle getestet und mit Mundschutz. Üblicherweise sprudelt das Haus zum Empfang mit Leben, 600 bis 800 Menschen füllen die Räumlichkeiten.

Nichts davon 2021. Kameras, Computer und Übertragungstechnik waren aufgebaut. Coronabedingt musste die Veranstaltung, die unter dem Motto „Change – Chance“ stand, als Liveübertragung ins Internet stattfinden. Auch, wenn alles anders war: Als Erfolg kann der Abend gewertet werden.

Ausgesprochen emotional eröffnete Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick den von SWR-Moderator Martin Besinger geleiteten Abend. Petzold-Schick ging auf den Verlust ihres Ehemannes Norbert Schick im Dezember des vergangenen Jahres ein und sah sich in dieser Situation vereint mit vielen Menschen, die durch das Coronavirus nahe Mitmenschen verloren hatten. Sie entzündete auf der Bühne eine Kerze für die verlorenen Leben.

Wir tragen alle eine Mitverantwortung. Cornelia Petzold-Schick, Oberbürgermeisterin

Der Wandel, also Change, könne aber auch als Chance gesehen werden. Gerade die Jugend treibe ihn voran. Petzold-Schick attestierte der jungen Generation den Mut zum Wechsel, gerade mit Blick auf Aktionen wie „Fridays For Future“. Im Einsatz gegen den Klimawandel und dem kommunalen Klimaschutz müsste aber alle mithelfen. „Wir tragen alle eine Mitverantwortung“, so der Appell Petzold-Schicks.

Wandel sei auch Teil der Herausforderungen für örtliche Handelsunternehmen. Zur Popularität des Onlinehandels geselle sich die Pandemie. Beide Faktoren setzten die Unternehmen unter Druck. „Es macht mir Sorgen“, betonte sie. Fingerspitzengefühl sei notwendig im Spannungsfeld zwischen Lockdown und vorsichtigen Öffnungen für den Handel, vor allem angesichts sich ständig ändernder Verordnungen. Man wolle künftig die Innenstadt Bruchsal noch mehr als Bühne nutzen, die mehr als Shopping biete. In einem vorher aufgezeichneten Einspieler mit Michael Zeibig vom Modehaus Jost schilderte dieser die Perspektive der Händler auf das Geschehen.

Die Mobilitätswende im Blick

Ein weiterer Themenblock im Bürgerempfang war der Mobilitätswende gewidmet. Man wolle das Auto nicht verteufeln, aber eine Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs sei notwendig. Auch zur Einhaltung der Klimaschutzziele der Stadt. Der Bruchsaler Bahnhof solle daher auch in den kommenden Jahren neu aufgestellt werden, als viel genutzter Umsteigeknoten von Bahn, Bus, Auto und Rad. Teil dessen sei auch die Verlagerung des Zentralen Omnibusbahnhofs und der Ausbau von Sharing-Angeboten. Auch die geplante Trasse für Güterzüge zwischen Mannheim und Karlsruhe nahm Petzold-Schick auf.

Livestream ist Herausforderung für Fotofreunde Es war eine Herausforderung für die Fotofreunde Heidelsheim. Im 30. Jahr schon begleiten sie mit Kameras die Empfänge der Stadt Bruchsal. Üblicherweise mit fünf bis sechs Fotografen. „In diesem Jahr sind wir nur zu zweit“, so der Vorsitzende Karl-Heinz Malzer. Während man üblicherweise zahlreiche Motive zur Auswahl habe bei bis zu 800 Gästen, bringe die spärliche Besetzung neue Herausforderungen, schöne Motive zu finden. „Eine Dokumentation gibt es natürlich trotzdem“, so Malzer. Und, immerhin: Die Wahl der Perspektiven ist bei soviel Platzangebot einfacher als je zuvor.

Im Segment „Wirtschaftlicher Wandel“ wies die Oberbürgermeisterin auf die Stärken der Stadt hin, als Teil der Technologieregion Karlsruhe und im Bereich der Metropolregion Rhein-Neckar. Eine beachtliche Entwicklung habe der Standort hingelegt. „Wie realistisch ist es, dass eine Stadt mit unserer Größe einen Mikrokosmos aus Digitalwirtschaft und innovativen Start-ups hervorbringt?“, so das Stadtoberhaupt.

Mit „Winds of Change“ in die Samstagnacht hinein

Auf die Verantwortung der Stadt im Hinblick auf das Synagogenareal kam die Oberbürgermeisterin auch zu sprechen. Sie erläuterte die Kernpunkte des Konzepts „Denkort Fundamente“, die drei Säulen aus dem jüdischen Leben in Baden, einem Lernort für die Feuerwehr und die Erweiterung der Handelslehranstalt. So wolle man der Verantwortung für den Ort gerecht werden.

Die Veränderungen durch die Pandemie brächten auch Chancen, so die abschließenden Worte Petzold-Schicks, bevor in einer Expertenrunde Herausforderungen für Menschen und Unternehmen in der Pandemie erörtert wurden. Amtsgerichtsdirektorin Andrea Clapier-Krespach, Roland Schäfer, Vorstandvorsitzender der Volksbank Bruchsal-Bretten, Norbert Grießhaber, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Kraichgau und Tanja Bipp, Leiterin des Psychologischen Instituts der Universität Heidelberg sowie die Oberbürgermeisterin diskutierten mit Abstand auf der Bühne des Bürgerzentrums.

Mit „Winds Of Change“, live gespielt von Stefan Fuchs, Klaus Bensching und Bernhard Spranger, kam die Veranstaltung zum Abschluss. Gegen Ende des Abends waren es dann 682 angemeldete Menschen, die alleine oder zu mehreren Personen den ersten virtuellen Bürgerempfang der Stadt Bruchsal zuhause verfolgten.