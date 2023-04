Bruchsal: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein

Unbekannte Täter sind am gestrigen Sonntag in ein Einfamilienhaus im Sperlingweg in Bruchsal eingebrochen und haben mehrere Schmuckschatullen entwendet. Die Eindringlinge konnten unerkannt entkommen.

Unbekannte Täter sind am gestrigen Sonntag in der Zeit zwischen 15 Uhr und 23.30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Sperlingweg in Bruchsal eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei kletterten die Eindringlinge zunächst über die Fassade des Anwesens auf einen Balkon. Im Anschluss hebelten die Täter eine Balkontür auf und betraten das Innere des Wohnhauses. Die Einbrecher durchwühlten in der Folge Schubladen und Schränke und konnten unerkannt entkommen.

Die Eindringlinge haben mehrere Schmuckschatullen entwendet. Die Schadenshöhe ist unbekannt.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter (07 21) 6 66 55 55 zu melden.