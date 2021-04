Bruchsal stellt strengere Regeln für das Freizeitvergnügen an zwei Baggerseen auf. Eine Konsequenz aus dem Riesenandrang, gerade im Corona-Sommer 2020. Was genau geplant ist.

Wasser und Strand vor der Haustür: Die Baggerseen der Region sind Paradiese für Alltagsfluchten. Im Coronajahr 2020 wurden sie deshalb immer wichtiger. Und noch voller als ohnehin.

Vor dem Badevergnügen findet man überfüllte Parkplätze oder blockierte Zufahrtsstraßen, dicht belegte Ufer, überzogen von Grillrauch. Im Wasser tummeln sich auch noch viele Boote und Taucher. Von chaotischen Zuständen am offiziellen Badesee Untergrombach war im vorigen Jahr die Rede. Auch am Büchenauer See gab es Konflikte und Beschwerden.

Wie können alle Nutzer die heimische Riviera mit Rücksicht genießen? Was sollte erlaubt und was verboten sein? Bruchsal verschärft die Regeln für zwei Gewässer, der Gemeinderat sagte einstimmig Ja dazu. In Untergrombach gibt es eine einschneidende Änderung.