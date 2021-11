Bruchsal: Wenn die Wohnungssuche zum Glücksspiel wird

Wer im Raum Bruchsal eine Wohnung sucht, kann verzweifeln. Die BNN richten in dieser Wochen einen besonderen Blick auf das Thema Wohnen.

„Bruchsal wächst“ – und mit der Großen Kreisstadt das gesamte Umland. Der Slogan ist längst kein politisches Programm mehr, sondern Tatsachenbeschreibung. Die Region zwischen den Zentren Karlsruhe, Mannheim und Heidelberg ist seit Jahren Zuzugsgebiet. Allein im neuen Bruchsaler Viertel „Bahnstadt“ werden am Ende des Ausbaus 1.400 Neu-Bruchsaler leben.

Im gesamten Verbreitungsgebiet der Bruchsaler Rundschau gibt es keine einzige Gemeinde, die in den vergangenen 20 Jahren nicht gewachsen wäre. Am stärksten legte Gondelsheim mit 30 Prozent zu. Kraichtal mit seinen neun Stadtteilen und 0,1 Prozent Wachstum ist Schlusslicht.

Die Region zwischen Rhein und Kraichgau ist beliebt. Das bekommen vor allem jene Menschen zu spüren, die auf der Suche nach Wohnraum sind.

Trotz vieler Neubauten ist der Wohnungsmarkt extrem angespannt. Das gilt für Mietwohnungen ebenso wie für Eigentum. Die Immobilienmakler der Sparkasse Kraichgau halten das in Grafiken fest. Kurzversion: Die Kurve steigt und steigt. Lag der Quadratmeterpreis bei Eigentum Ende 2016 noch bei gut 2.250 Euro, liegt er mittlerweile bei 3.700 Euro.

Bruchsal bietet Anreize für Vermieter

Bei Mieten das selbe Bild: „Wer für acht bis zehn Euro Miete pro Quadratmeter derzeit etwas sucht, tut sich schwer“, bilanziert Anne Faulmüller, die „Wohnflächenmanagement“ für die Stadt Bruchsal betreibt.

Alleine, dass es diese Funktion gibt, ist bezeichnend. Die städtische Angestellte soll beispielsweise Vermieter dazu bringen, ihre alten, seit Jahren leerstehenden Wohnungen doch wieder zu vermieten. Dazu bietet die Stadt künftig Anreize, übernimmt Mietgarantien und schießt bei Renovierungen zu. Gerade hat der Gemeinderat dafür den Weg frei und Geld locker gemacht.

Sechs bis zwölf Wohnungen, so hofft man, könnten so pro Jahr zurück auf den Markt gelangen. Ein Tropfen auf den heißen Stein, so der Tenor im Gemeinderat. Man wolle aber nichts unversucht lassen.

Junge Familie sucht verzweifelt nach Bauplatz

Wohnen – es ist ein Thema, das wirklich jeden etwas angeht. So elementar und doch zum Teil so schwierig. In einer Themenwoche wirft die Redaktion einen Blick auf unterschiedlichste Bereiche von Wohnen und Leben.

Es geht um eine Familie, die verzweifelt nach einem Bauplatz sucht und sich schon im Odenwald umschaut. Es geht um sozialen Wohnungsbau, um teure Mietwohnungen, die immer noch teurer werden, aber auch um Best-Practice-Beispiele wie in Östringen.