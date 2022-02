Bruchsaler „Biggest Loser“-Kandidatin enttäuscht ihr Team

Es war mehr als knapp in der sechsten Folge der Fernseh-Abnehmshow „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“: Die Bruchsaler Kandidatin Yasemin Ameti dachte selbst schon, dass sie das Camp auf Naxos verlassen muss.

Diesen Sonntag traf die Bruchsaler „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“-Kandidatin Yasemin Ameti auf die ehemalige Stuntfrau Miriam Höller als Gastcoach in der TV-Show. Die sechste Woche auf dem griechischen Camp startete ganz unter dem Motto Balance.

Die beiden Trainer Ramin Abtin und Sigrid Ilumaa wollten das körperliche Gleichgewicht ihrer Schützlinge testen. Zusätzlich konnte sich das bessere Team auf einen erholsamen Gewinn in Form einer Massage freuen.

„Ich denke, wir rocken das – wie letzte Woche“, sagte Ameti zu Beginn der Sendung. „Ich möchte die Massage haben.“ Doch auch die innere Balance war gefragt. Und mit der Balance hatte die Bruchsalerin viele Probleme, was sie auch selbst ziemlich nervte.

Mein Team hat wegen mir versagt. Yasemin Ametik, TV-Show-Kandidatin aus Bruchsal

„Mein Team hat wegen mir versagt“, so die Bruchsalerin selbstkritisch, die sich nicht richtig konzentrieren konnte. „Es war nicht mein Tag. Es war nicht mein Element.“

Das Gefühl, dass sie einen Großteil dazu beigetragen habe, dass ihr Team die Aufgabe verloren hatte, sei für sie eine absolute Niederlage gewesen. Sie habe es sich sehr zu Herzen genommen. „Ich habe meinen Trainer, mein Team und mich enttäuscht“, fasst sie ihre Gefühlslage zusammen.

Stuntfrau Miriam Höller motivierte die Kandidaten und erzählte ihre Geschichte – auch davon, wie sie sich beide Füße bei einem gefährlichen Fotoshooting gebrochen und ihren damaligen Lebenspartner verloren hatte.

„Wenn mir das passiert wäre, wäre ich wahrscheinlich ein Häufchen Elend gewesen und hätte nichts dafür getan“, lautet die Reaktion der Bruchsaler Kandidatin.

Mit einer Meditation den Körper wahrnehmen

Mit einer Meditation sollten die Kandidaten dann ganz bewusst ihre Körper wahrnehmen. Danach schrieben sie auf Steinen ihre Verpflichtungen zusammen und auch, was sie in ihrer Freizeit vermissen sowie welchen Ängsten sie sich im Camp stellen müssen. Außerdem sollten die Kandidaten festhalten, wo ihnen ihr Körper im Weg steht. Im Anschluss warfen sie die Steine ins Meer.

Die Challenge im Stadion von Naxos gewann erneut das Team Pink und erhielt damit einen Gewichtsbonus von vier Kilogramm. „Zum ersten Mal waren wir Team Pink dicht auf den Fersen“, sagte Ameti noch während der Challenge. „Wir schaffen das.“ Als das Team dann verloren hatte, war die Bruchsaler dann am Boden. Es sei für die schlimmste Challenge bisher gewesen.

Am „Tag der Waage“ war die 30-Jährige dann wieder völlig aufgeregt. Ihr Trainer lobt, als sie auf die Waage steht, noch ihren großen Ehrgeiz. Doch in dieser Woche hat sie nur 1,6 Kilogramm abgenommen. Ihr bisher schlechtestes Ergebnis und für sie ein totaler Schock. Dann fing sie an, wie ein „Häufchen Elend“ zu heulen, so die Teilnehmerin.

„Für mich war das eine Katastrophe: Es war nichts anderes in meinem Kopf als 1,6 – Yase geht heim“, sagt sie kurz vor der Entscheidung. Doch prozentual hatte sie mehr als ihre Mitstreiterin Sabine abgenommen.