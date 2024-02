Antibiotika, Schmerzmittel, fiebersenkende Mittel sowie Arzneimittel für Kinder wie Fiebersäfte sind aktuell oft knapp. Apothekerin Ulla Bruch von der Schloss-Apotheke Bruchsal spricht über die Gründe und Alternativen.

Was sind die Gründe für solche Lieferschwierigkeiten und sind hiesige Apotheken auch betroffen?

Bruch

Die Gründe für Lieferschwierigkeiten sind vielschichtig, beispielsweise technische Probleme in den Produktionsanlagen, fehlende Ersatzteile oder Rohstoffe oder Packmittel wie Umkarton für Tabletten und Glasflaschen für Säfte werden nicht rechtzeitig geliefert – verursacht durch Lieferengpässe oder weil bestimmte Qualitätsstandards nicht erfüllt werden. In vielen Fällen sind diese Probleme eine Kombination mehrerer Faktoren. Die Komplexität der globalen Lieferketten im Arzneimittelbereich trägt ebenfalls dazu bei, dass es schwierig ist, Engpässe vollständig zu vermeiden. Betroffen sind alle Apotheken. In unserer Schloss-Apotheke haben wir zurzeit über 450 Medikamente zur Nachlieferung geordert – teilweise schon seit sehr langer Zeit.