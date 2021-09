Rollstuhlfahrer sind sauer

Abgehängt: Warum am Bruchsaler Bahnhof der wichtigste Aufzug noch immer nicht funktioniert

Ausgerechnet der wichtigste Aufzug am Bahnhof Bruchsal ist seit Monaten dicht. Eigentlich sollte die Erneuerung bereits Mitte August abgeschlossen sein. Doch noch immer schauen viele – darunter auch Rollstuhlfahrer – in die Röhre. Warum ist das so?