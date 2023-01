Bruchsaler Bereitschaftspolizei: Beleidigungen gehören zu fast jedem Fußballspiel

Die normalen Anforderungen etwa für ein KSC-Spiel orientieren sich an der jeweiligen Gefährdungseinschätzung. Das heißt, wir sind in der Regel mit etwa 30 bis 100 Kräften zur Unterstützung der örtlichen Kollegen dort. Wir werden hauptsächlich für Spiele in der ersten, zweiten und dritten Liga angefordert.

Das bedeutet, dass wir nun auch wieder bei Spielen von Waldhof Mannheim präsent sein müssen. Generell betreuen wir Spiele aber bei Bedarf auch bis zur Oberliga. Auch dort, in kleinen Orten, kann es bei bestimmten Begegnungen hoch hergehen. Dann fordern die Kollegen vom Revier unsere Leute zur Unterstützung an.