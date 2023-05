Um 14 Uhr sollte der Überraschungseffekt greifen: An diesem Donnerstag legen Mitarbeiter des Bruchsaler Sprudelherstellers Refresco ihre Arbeit nieder. Darüber informiert kurzfristig die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG).

Die ehemalige Hansa Heemann im Bruchsaler Industriegebiet an der Autobahn firmiert seit Februar 2022 unter dem Namen Refresco.

„Wir gehen davon aus, dass dann dort heute in dieser Schicht in der Produktion nicht mehr viel läuft“, erklärt Elwis Capece von der NGG gegenüber dieser Redaktion. Etwa 50 Personen werden zur Mittagsschicht erwartet.

Refresco muss ein besseres Angebot liefern. Elwis Capece, Gewerkschaft NGG

Der Grund für den Streik? In den ersten Runden der aktuellen Tarifverhandlungen im Januar und April hatte der Getränkehersteller eine Lohnerhöhung von 100 Euro und eine Energiekostenpauschale von 500 Euro angeboten. Bei einer Laufzeit von zehn Monaten, die mit zwei Leermonaten beginnt, entspreche dies einer Entgelterhöhung von etwa drei Prozent. Für die knapp 200 Beschäftigten in Bruchsal fordert die NGG ein Lohnplus von 500 Euro. „Refresco muss ein besseres Angebot liefern“, findet Capece.

Bei Refresco in Bruchsal wird auch für Schweppes produziert

Jetzt gelte es, den Druck zu erhöhen. Daher wird zum Warnstreik gerufen. Die Verhandlungen sollen am 22. Mai fortgesetzt werden. Man wolle die Entschlossenheit der Beschäftigten verdeutlichen, so Capece. Bei der ehemaligen „Hansa Heemann“, heute Refresco, werden Mineralwässer und Erfrischungsgetränke für den Einzelhandel etwa auch für Schweppes und andere produziert. Quasi alle großen deutschen Discounter und Supermärkte werden von Refresco und seinen verschiedenen Werken in ganz Deutschland mit Wasser, Säften, Schorlen, Limonaden oder Cola beliefert.

Löhne liegen unter denen der Branche, kritisiert die Gewerkschaft

„Die Beschäftigten sind wütend. Nach wie vor haben sie mit der hohen Inflationsrate zu kämpfen. Die Löhne bei Refresco in Bruchsal liegen ohnehin ein gewaltiges Stück unter denen anderer Brunnen in der Unternehmensgruppe als auch unter denen der Mineralbrunnenindustrie in Baden-Württemberg“, so Capece.

Zunehmend machten sich die Beschäftigten auf die Suche nach neuen Jobs. Neue Leute, die dringend gesucht werden, lassen sich für die gebotenen Löhne kaum finden, kritisiert er. „Mit Wertschätzung für die Arbeit der eigenen Mitarbeiter hat das nichts zu tun.“