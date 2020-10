Bruchsaler Bürgerrechtler organisiert Gegendemo: „Wir müssen Gesicht zeigen“

Was wäre denn die Alternative? Dass in unserer Stadt ein Islamhasser ohne Widerspruch gegen den Islam Stimmung machen und seine Hasstiraden verbreiten darf? Wir leben in einer sehr fragilen Zeit. Vom Islamhass ist es nur ein kurzer Weg zu Antisemitismus und Rassenhass. Ich meine, unsere Stadtgesellschaft muss hier Gesicht zeigen. Es wird sicher den ein oder anderen Verschwörungsideologen geben, der das krude Gerede glaubt. Rechte erkennen Stürzenberger als einen der ihren und schöpfen Kraft hieraus. So gesehen ist es die Pflicht der Stadtgesellschaft, sich gegen diesen Islamhasser zu positionieren.