Diskussion um Staatsbürgerkunde

Bergfried-Förderverein mit neuem Vorstoß für Bruchsaler Denkort Fundamente

Am künftigen Denkort Fundamente in Bruchsal sollen Feuerwehrleute in Staatsbürgerkunde geschult werden. Einem Bruchsaler Verein ist diese Idee zu kurz gedacht. Er geht jetzt mit einem eigenen Konzept an die Öffentlichkeit.