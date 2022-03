„Frühlingsfest in Bruchsal“

Bruchsaler Einzelhandel plant gleich mit mehreren Events den Neustart nach der Krise

Aufbruchstimmung: Das will man in Bruchsal vermitteln, wenn bald viele Corona-Regeln fallen. Der Einzelhandel will sich am 27. März wieder richtig ins Zeug legen. Kommt jetzt mit dem Frühling der ersehnte Neuanfang?