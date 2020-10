Bruchsaler Fieberambulanz hängt noch in der Warteschleife

An der Corona-Abstrichstelle nebenan herrscht reger Betrieb. Doch auf die Bruchsaler Fieberambulanz muss man noch warten. Dabei ist der Container schon bestückt.

Seit 1. Oktober sollte es in Bruchsal eine Fieberambulanz geben – so war es jedenfalls angekündigt. Ihr Standort ist auf dem Parkplatz in der Lußhardtstraße gegenüber der S-Bahn-Haltestelle „Am Mantel“, wo im September auch die Zentrale Abstrichstelle Corona (Zac) von der Fürst-Stirum-Klinik hingezogen ist.

An der Zac herrscht reger Betrieb: An den beiden Fahrspuren stauen sich die Autos, dazwischen bewegen sich Menschen in Schutzausrüstung zwischen den Fahrzeugen und dem Büro im Container. Direkt daneben steht der Container der Fieberambulanz – allerdings verschlossen.