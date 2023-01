Es tut sich was

Bruchsaler Gastro-Szene: Sanierung des „Bären“ und Baubeginn für „L’Osteria“

Mehr Pizza, mehr Sushi: In der Bruchsaler Gastro-Szene tut sich was. Auch langersehnte Anbieter wollen jetzt endlich in der Stadt Fuß fassen. Nur beim „Gasthaus zum Bären“ wird es mit einer Wiedereröffnung noch einige Zeit dauern.