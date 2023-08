Der Alltag im Männervollzug: 6 Uhr: Aufstehen. 12 Uhr: Mittagessen. 15.40: Uhr Hofgang. 17.40: Essen und Freizeit. 19.45: Einschluss in der Zelle. Dazwischen gibt es immer wieder Reibereien zwischen den Inhaftierten und Ablenkung beim Training im Fitnessraum. Dazu die Enttäuschung, wenn zu Besuchszeiten niemand erscheint, und Verzweiflung, wenn die Lebensgefährtin mit einem Brief die Beziehung beendet.

Wie konnte ich so doof sein, hier zu landen? Inhaftierter

der JVA Bruchsal

Die acht Inhaftierten der Justizvollzugsanstalt (JVA) Bruchsal setzten sich im Theaterstück „SinnHaft“ mit Themen wie Glück, Hoffnung und Freiheit auseinander und ließen viel aus ihrem eigenen Leben in die Bühnenrollen einfließen. „Immer wenn ich morgens aufwache, merke ich, dass ich nicht in meinem Bett liege. Wie konnte ich so doof sein, hier zu landen?“, fragt sich gleich zu Beginn einer der Darsteller, der genau wie die anderen nicht namentlich genannt werden will.

Ein anderer Gefangener sorgt sich um seine Angehörigen: „Was denkt meine Familie? Steht sie noch hinter mir?, fragt er sich und stellt fest: „Der Moment, in dem die Zelle geschlossen wird, ist der einsamste.“ Das Gitter teile die Welt in kleine Rechtecke, sinniert ein dritter Häftling: „Es ist ein Ausschnitt aus einer Welt, die ich langsam vergesse.“

Viele Besucher berührt von den Geschichten der Gefangenen

Ein Inhaftierter äußerte die Angst, in der Zeit im Gefängnis wichtiges zu verpassen. Etwa die Beziehung zu einer Frau, die dann tatsächlich mit ihm bricht. Wirkungsvoll schildert diese ihre Gefühle per Video-Einspielung und berührte nicht nur den betroffenen Gefangenen, sondern auch viele der 30 Besucher im Multifunktionsraum der JVA. Es gibt aber auch lustige Szenen. Etwa, wenn ein Häftling per Video Dating- und Kosmetiktipps gibt.

Theatergruppe hat seit Januar einmal pro Woche geprobt

Das Stück, in dem auch Texte aus Goethes „Faust“ und Videos eingebunden sind, haben die drei Theaterpädagoginnen Nathalie Veit, Anna Timme und Luca Hampf-Kümmel mit den acht Darstellern erarbeitet. Die Theatergruppe hat alle Texte (außer Faust) selbst geschrieben und seit Januar einmal pro Woche geprobt.

Theaterpädagogin möchte Kreativität bei den Insassen wecken

„Anstrengend und aufregend“ beschrieb Nathalie Veit die Proben. Ihr sei schon während ihrer Ausbildung klar gewesen, dass sie später in einem Gefängnis arbeiten möchte. Sie reize unter anderem, die strengen Strukturen des JVA-Alltags aufzubrechen, bei den Gefangenen neue Seiten zu entdecken und ihre Kreativität zu wecken.

Nach der zweiten Aufführung des Stücks am Montag, 28. August, sei es denkbar, dass es im kommenden Jahr ein weiteres Theaterprojekt gibt. Es wäre das fünfte Stück seit 2017.

„Eine sinnvolle Arbeit“, findet Besucherin Karin Kühn aus dem Kraichtal. Die Darsteller und das Stück fand sie „beeindruckend“: „Den Alltag der Insassen zu sehen, weckt das Verständnis dafür, was es heißt, nicht in Freiheit zu leben“, sagt sie.

Wir wollen den Leuten draußen zeigen, was hier drin abgeht. Darsteller im Theaterstück

„Wir wollen den Leuten draußen zeigen, was hier drin abgeht“, erzählte einer der Darsteller in der anschließenden Fragerunde mit den Besuchern. „Uns als Gruppe hat das Stück viel gebracht, wir sind zusammengewachsen.“

Besucherin beeindruckt von den „ehrlichen Emotionen“ der Insassen

Eine Besucherin war beeindruckt von den „ehrlichen Emotionen“, die die Insassen in dem Stück zugelassen hätten. Die Gefühle, die im Stück ausgedrückt werden, könnten helfen, dass Straftäter in der Gesellschaft integriert und nicht ausgegrenzt werden, fand sie und erhielt Applaus aus dem Publikum.

Eine andere Zuschauerin war so gefesselt von dem Stück, „dass ich völlig vergessen habe, wo ich bin“. Und das war gar nicht so einfach, denn nach der intensiven Kontrolle am Eingang wurden die Besucher grüppchenweise durch viele sonst verschlossene Türen der JVA bis zum Veranstaltungsort geführt.

Aber die kreative Arbeit scheint auch die Darsteller ein Stück weit frei gemacht zu haben, wie einer der Darsteller berichtete: „Als wir das Stück gemacht haben, haben auch wir haben ganz vergessen, dass wir im Gefängnis sind.“