Seit Jahren ist die Rede vom Mangel in der Pflege: Auch im Landkreis Karlsruhe registriert die Agentur für Arbeit monatlich 120 bis 130 offene Stellen. Die Fluktuation ist groß. „Arbeitnehmer können sich aussuchen, wo sie hingehen, so Fatima Flaga, im Arbeitgeberservice für den Gesundheitsbereich zuständig. Im November waren es beispielsweise 59 offene Stellen in der Gesundheits- und Krankenpflege und 61 in der Altenpflege. Der Bedarf wird angesichts der alternden Gesellschaft und der angespannten Lage im Gesundheitswesen weiter steigen. Bei den Jugendlichen in der Berufsberatung rangiert der Beruf der Pflegekraft aber nur im hinteren Mittelfeld, so der Karlsruher Agentur-Sprecher Benjamin Gondro.

Im März waren 3.621 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte im Bereich der Gesundheits- und Krankenpflege beschäftigt. Darunter 346 Auszubildende. 2.152 Beschäftigte waren in der Altenpflege registriert. Über die Hälfte davon arbeitet in Teilzeit, was mit dem hohen Frauenanteil zusammen hängt, oder weil Hilfe in der ambulanten Pflege vor allem morgens und abends gebraucht wird. Der Bruttoverdienst liegt zwischen 2.850 Euro in der Altenpflege bis zu 3.400 Euro in der Gesundheits- und Krankenpflege. hsc