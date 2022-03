Bruchsaler „The Biggest Loser“-Kandidatin über die bisher schönsten Momente im Abnehmcamp

Dass ich sicher keine Vegetarierin werden will. Ich habe so viel gelernt in Bezug auf meine Ernährung, zum Beispiel, wie man ein geniales Hähnchen zubereitet. Danke Alex (Kumptner)! Und dass der Sport mir inzwischen so richtig gefällt, ganz besonders das Laufband. Eins kann ich jedem empfehlen, selbst wenn es nur eine Stunde auf dem Laufband gehen ist, das Gefühl danach ist einfach nur geil.