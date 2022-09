Die Energie- und die Klimafrage ist die Überlebensfrage der Menschheit. Alle sind betroffen. Auch alle in Bruchsal. In diesem heißen Sommer wird es vielleicht auch der Letzte merken, dass wir so schnell wie möglich auf 100 Prozent erneuerbare Energie kommen müssen. Wir verbrauchen heute an einem Tag so viel Öl, Gas und Uran, wie sich in einer Million Tage aufgebaut hat. Die Naturgesetze können nicht überlistet werden.