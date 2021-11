Bruchsaler Konferenz-Tool: Nutzerzahlen von „Brusl babbld“ steigen wieder

Die Plattform wird weitergeführt. Der klare Vorteil ist, dass wir mit „Brusl Babbld“ keine kommerziellen Interessen verfolgen. Alle Daten liegen in Deutschland und werden in Deutschland datenschutzkonform verarbeitet. Auch die Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung nutzen die Plattform gern. Bevor wir zwischen den Rathäusern hin und her laufen, um uns für Besprechungen zu treffen, klinken wir uns viel schneller in eine Videokonferenz ein. Zudem funktioniert Jitsi, die Software, die wir hier verwenden, einfach zuverlässig und ohne Installation – unkompliziert, sorgenfrei und kostenlos, besser geht’s fast nicht.