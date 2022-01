Bruchsaler Modeexperten verraten die Jogginghosen-Trends des Jahres

Bequem und stilvoll oder ein Ausdruck von Kontrollverlust? Über Jogginghosen gehen die Meinungen weit auseinander. Zum „Tag der Jogginghose“ haben wir uns in Modeläden rund um Bruchsal umgesehen.

Am 21. Januar ist Tag der Jogginghose. Die Meinungen zu der legeren Kleidung gehen weit auseinander. Modeschöpfer Karl Lagerfeld bezeichnet die Jogginghose als „Ausdruck von Kontrollverlust“. Kultur- und Modesoziologe Lutz Hieber nennt sie ein „rebellisches Statement“.

Ihren Platz in der Modewelt hat die Jogginghose jedenfalls erobert, bei Männern ebenso wie bei Frauen. Mit ausschlaggebend dafür sei die vermehrte Arbeit im Homeoffice und der Wunsch nach Bequemlichkeit, sagen Expertinnen und Experten aus den Modehäusern.

Nach zwei Jahren Pandemie wolle man auf die Bequemlichkeit nicht verzichten, sich aber trotzdem „angezogen“ fühlen. Dafür müsse man sich vom Bild der klassischen Jogginghose freimachen. Diese gebe es zwar noch. Die modische Variante habe aber viel mehr zu bieten und heiße auch anders. Joggpants laute die korrekte Bezeichnung.

Reichlich Auswahl bietet beispielsweise das Frauenzimmer von Nicole Köhler in Kirrlach. „Die werden sogar mehr nachgefragt als klassische Hosen oder Jeans“, sagt Mitarbeiterin Daniela Feldle.

Ihre Kollegin Ute Stellberg nennt Beispiele: Joggpants aus Baumwollmischungen, mit glitzernder Oberfläche, aus Leder oder Kunstleder, einfarbig oder mit abgesetzten Nähten und Taschen, als Camouflage-Modell, in offener Form oder mit Bündchen.

Ebenso vielfältig wie das Angebot seien die Kombinationsmöglichkeiten. Von leger bis schick. Wie das geht, zeigt Daniela Feldle, die sich fürs Foto für eine olivfarbene Joggpants mit Blazer entscheidet. Kombiniert mit einem schlichten Oberteil, modischem Schal und Stiefeletten werde aus den Wohlfühlhosen ein schickes Outfit.

Mit Joggpants ins Büro, aber keinesfalls auf Hochzeiten

„Joggpants gehen auf jeden Fall“, findet auch Miriam Ellinghaus vom Modewerk ein paar Häuser weiter. Allerdings nicht zu jeder Gelegenheit. Zum Beispiel nicht bei Hochzeiten, schränkt sie ein. Die neu interpretierten Varianten entfernen sich immer mehr vom Sportlichen. „Es kommt immer darauf an, was man daraus macht, und dann kann man damit auch zur Arbeit und ins Büro gehen“, sagt sie. Bei den Frauen sind die Joggpants also angekommen.

Die Jogginghose sei nicht mehr nur Teil der Alltagskleidung von Jugendkulturen. Zumindest im Freizeitbereich werde sie auch von „berufsmäßigen Anzugträgern“ akzeptiert. Was ein Zeichen dafür sei, dass gesellschaftliche Konventionen schichtübergreifend schwächer würden. So jedenfalls sieht es Soziologe Hieber: „Die Jogginghose ist weit und locker, widersetzt sich der Förmlichkeit, ist gewissermaßen ein regelloses Kleidungsstück. Sie steht für einen eher hedonistischen Lebensstil, der inzwischen auch in etabliertere Milieus übergeschwappt ist.“

Die Jogginghose ist weit und locker, widersetzt sich der Förmlichkeit, ist gewissermaßen ein regelloses Kleidungsstück. Lutz Hieber, Modesoziologe

„Die Männer holen auf“, ist sich Tom Dedic von Tom Männersachen in Bruchsal sicher. Jenseits vom Rapper-Schlabber-Look sei die Jopggpants für Männer „locationwürdig“ geworden. In Fachkreisen spreche man auch von performance-Hosen. Die sind aus Hightech-Materialien oder kombinieren beispielsweise Nadelstreifen mit Tunnelzug. „Joggpants gehören in den Kleiderschrank wie weiße Sneaker. Früher war es eben das weiße Hemd“, sagt Dedic.

Joggpants, kombiniert mit Oversize-Pullovern

Der modische Mann zwischen 20 und 40 Jahren kombiniere die Joggpants mit Oversize-Pullovern. „Da spielen Vorbilder wie David Beckham eine große Rolle“, sagt Dedic. Damit die Kombination zur Geltung komme, brauche es allerdings den richtigen Typ.

„Einer wie Beckham kann alles tragen und sieht gut aus. Das geht nicht bei jedem“, sagt der Modeexperte. Die junge Generation sei sehr viel modebewusster und da werde sich in den kommenden Jahren einiges ändern. „Wenn man sich die Modemessen in Italien anschaut, sieht man noch viel Potenzial. Männer trauen sich mehr und da wird starke Mode gezeigt.“ In puncto Mode werden die Männer die Frauen in den kommenden Jahren überholen, ist sich Dedic sicher.

Joggpants sind salonfähig geworden. Silke Konrad, Modehaus Jost

Joggpants sind sowohl in der Damen- als auch der Herrenabteilung des Modehauses Jost in Bruchsal ein großes Thema. „Joggpants sind salonfähig geworden“, sagt Silke Konrad, Abteilungsleiterin in der Damenmode. Die unterschiedlichen Formen und Materialien seien weit entfernt von der Baumwoll-Jogginghose, bei der die Knie zuerst um die Ecke kommen. „Mit femininen Accessoires kombiniert, kann die Joggpants zu vielen Gelegenheiten getragen werden. Sie ist schick und bürotauglich.“

Für ihre Kollegin von der Abteilung für junge Männermoden, Simone Berg, sind Joggpants ein „absolutes Thema“ auch im Business-Bereich. Dazu empfiehlt sie ein Hemd mit Stehkragen oder einen Rollkragenpullover und einen Blazer darüber.