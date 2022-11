„Mir macht es wirklich viel Spaß eigene Songs zu schreiben und damit Erlebtes, Gefühle oder Gedanken über die Musik wiederzugeben“, erklärt Sigmund. Jetzt nimmt er an einer großen TV-Spendengala und einem internationalen Wettbewerb teil.

Nachdem er dieses Jahr seinen ersten Song „Du & Ich“ veröffentlicht hatte, habe er sich vor Anfragen für Live-Auftritte kaum retten können.

„Ich durfte unter anderem beim Bürgerempfang im Bürgerzentrum 2022 und bei einer Verabschiedung eines Bundeswehroffiziers den Helmsheimer Chor musikalisch unterstützen. Außerdem habe ich einen Vortrag im Kammermusiksaal vom Schloss begleitet und durfte bei der Eröffnungsfeier im Schloss bei den deutschen Mehrkampfmeisterschaften Musik machen“, berichtet Sigmund. In der Bruchsaler Umgebung beteiligt er sich nebenbei musikalisch an mehreren Gottesdiensten.

Jeder Auftritt sei einzigartig, sagt er. „Es ist faszinierend, dass ich durch mein Hobby, das mir so viel Spaß macht, anderen Menschen eine Freude bereite“, freut sich der angehende Abiturient. Neben dem musikalischen Erfolg möchte sich der Jugendliche auf einen erfolgreichen Schulabschluss konzentrieren.

Trotz der vielen Auftritte geht der 17-Jährige auch weiterhin in die Fußgängerzonen, um dort mit Straßenmusik Spenden für sein eigenes Projekt bei „Herzenssache“ – einer Kinderhilfsaktion von SWR, SR und Sparda-Bank – zu sammeln.

Ich freue mich, dass ich mit meiner Leidenschaft etwas Gutes tun kann. Laurin Sigmund , Musiker

Meist trifft man ihn in Bruchsal und Karlsruhe. „Ich weiß, wie wichtig Musik für die Entwicklung von Kindern ist und so freue ich mich, dass ich mit meiner Leidenschaft auch etwas Gutes tun und unterstützen kann“, sagt er. Am meisten berühre ihn, wenn kranke oder finanziell schlecht aufgestellte Leute spenden, die ihr Geld eigentlich selbst benötigen.

Ehrenamtliche Arbeit gewürdigt

Erst vor kurzem wurde der Jugendliche mit dem Bürgerpreis U21 Kraichgau der Sparkasse ausgezeichnet. „Es zeigt mir, dass ehrenamtliche Arbeit gewürdigt, gewollt und auch notwendig ist. Und wenn man das dann mit seiner Leidenschaft und seinem Hobby verbinden kann und dies Kindern zugutekommt, macht es umso mehr Spaß“, berichtet Sigmund stolz.#

Am Samstag steht für ihn die „SWR Herzenssache Spendengala“ an. Schlagersänger und Fernsehmoderator Andy Borg lädt jedes Jahr Persönlichkeiten in die Live-Sendung ein, die „Herzenssache“ unterstützen und dieses Jahr darf sich auch Laurin Sigmund mit einem Lied beteiligen.

Außerdem wurde er durch eine Jury ausgewählt und in das Finale des „Euro Pop Contest“ nach Berlin eingeladen. Hierbei handelt es sich um einen internationalen Gesangswettbewerb. „In jeder Altersklasse kann jedes Land nur maximal drei Teilnehmer auswählen und einladen. Ich wurde ausgewählt und darf bei diesem Contest Deutschland vertreten“, erklärt er.