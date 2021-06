Bruchsaler Musiker Peter Kurz vermisst in der Pandemie Kontakt zu den Fans

Wenn die Gitarre erzählen könnte, sie hätte mit Sicherheit ein paar Geschichten auf Lager. Es ist eine Fender Stratocaster, Baujahr 1976, in der so genannten Sunburst-Lackierung. Rote, bräunliche und orangene Farbtöne, bis hin zu Schwarz wechseln sich ab. Am Korpus ist sie etwas angeschrammt und natürlich prangen Aufkleber der Bands darauf: „Aristocats“, die sich danach in „King Cats“ umbenannten, und „Moonlights“.

„Ein bewegtes Bühnenleben. Die war überall mit dabei, sogar in der Türkei“, sagt Peter Kurz. Der 70-Jährige ist Sänger und Gitarrist bei den „Moonlights“. Die Band wurde 1959 gegründet, 1982 sei sie dann wiederbelebt worden, erzählt er. 1987 stieß dann Kurz dazu. Er sei schon immer ein Live-Musiker gewesen.

Kurz stieß 1987 zu den „Moonlights“

Allerdings: „Ich wollte nie davon abhängig sein. Es sollte kein Muss werden“, sagt er. Kurz lebt in Büchenau und war 36 Jahre lang Lehrer an der Pestalozzi-Schule in Stutensee. Der Lehrerberuf sei optimal gewesen, um nebenbei Musik zu machen, sagt er.

Auch an der Schule hat er musikalische Projekte umgesetzt und zusammen mit Jutta Braun-Wingert, der jetzigen Leiterin der Musikschule Hardt, bereits 1984 ein eigenes Kinder-Musical mit dem Titel „Der einsame Cowboy“ geschrieben, das an der Pestalozzi-Schule aufgeführt wurde.

Überregional unterwegs

Mit den „Moonlights“ sei er im Großraum Karlsruhe, überregional und im Ausland unterwegs gewesen. Er zählt Kreta, Fuerteventura, die Türkei, aber auch Frankreich oder Südtirol auf. Die musikalische Bandbreite definiert Kurz so: Man spiele eigentlich alles, was in den 60er und 70er Jahren an Popmusik „in“ war.

In den vergangenen Jahren seien aber auch neuere Titel, wie etwa von Elton John oder Robbie Williams dazugekommen. Die Band covert nicht nur Songs, „aber meistens“, sagt Kurz, wobei er herausstellt, dass die „Moonlights“ auch Eigenkompositionen spielen.

Die Band feierte 2019 ihr 60-jähriges Bestehen

In den 70er Jahren, als er noch in einer anderen Band gespielt habe, habe er zwischen zehn und 16 Auftritten pro Monat gehabt. „Nebenbei zum Studium“, wie Kurz anmerkt. In den 90er und 2000er Jahren hatten die „Moonlights“ zwischen 20 und 40 „Gigs“ im Jahr. Das habe sich in den vergangenen Jahren halbiert, so Kurz. Im Dezember 2019 wurde die Band 60: Den Stichtag habe man gefeiert, betont er.

„Unsere Profi-Musiker haben jetzt andere Jobs angenommen, um sich über Wasser zu halten.“ Peter Kurz, Musiker bei den „Moonlights“

Und 2020? „Ein Konzert und dann ging nichts mehr“, sagt er. Gut 15 Konzerte seien abgesagt worden. Im August 2020 habe man ein Biergarten-Konzert mit der Bee Gees Tribute Band, einem „Moonlights“-Ableger, gespielt „und dann war fertig“, erklärt der Gitarrist. Die Krise träfe ihn nicht so hart, so Kurz.

Jedoch: „Unsere Profi-Musiker haben jetzt andere Jobs angenommen, um sich über Wasser zu halten“, erläutert er. Unter normalen Umständen würden sich die Bandmitglieder einmal pro Woche zum Proben treffen. „Wir machen Musik, weil es uns Spaß macht“, so der 70-Jährige.

Hin und wieder greift er zur Gitarre

Der Kontakt zu den Fans und den Musikern untereinander fehle. Die Musiker würden viele E-Mails von Freunden und Fans bekommen, die nicht mehr abwarten könnten „bis wir wieder einen Auftritt haben.“ Online zu proben habe man bisher nicht ausprobiert, sagt er. In diesem Jahr sei der geplante Auftritt bei der Kerwe in Neureut bereits abgesagt worden. Vielleicht ergebe sich im Sommer die ein oder andere Gelegenheit für einen Biergarten-Auftritt. „In der Halle wird wohl nichts möglich sein“, vermutet er.

Ein anderes Projekt, das Kurz in Angriff genommen hat, habe sich coronabedingt auch verzögert: Die „Moonlights Anthology“ – ein Buch über die 60 Jahre der Band. Es hätten sich zuerst keine Sponsoren gefunden, aber jetzt ist es erschienen und über die Homepage der „Moonlights“ erhältlich. Eigentlich hätte das Buch, das rund 100 Seiten umfasst und zu dem es auch eine CD mit teilweise unveröffentlichten Aufnahmen gibt, schon 2020 fertig sein sollen.

Während Corona habe er das Buch ständig überarbeitet. Hin und wieder habe er dann auch noch zur Gitarre gegriffen, berichtet er, um das Repertoire oder bestimmte Songpassagen nicht zu vergessen – um fit zu bleiben. Natürlich gebe es das ein oder andere Riff – den charaktergebenden Melodieverlauf eines Songs – das man nicht ohne Übung spielen könne.