Bruchsaler Narren stürmen das Rathaus und wettern gegen den digitalen Graus

Wie zu erwarten hatte der Kraichgaugraf am Samstag einiges an den Arbeitsabläufen der Stadtverwaltung und im Gemeinderat auszusetzen und mokierte sich diesmal vor allem über die Rathausbürokratie.

Kritik an den vorhanden Überreglementierungen und langen Bearbeitungszeiten brachte er mit einem Satz auf den Punkt: „d‘Hauptsach isch, dass d‘Hauptsach d‘Hauptsach isch“.

Knappe Baldrians überladener Ziehwagen verdeutlichte die Flut an überflüssigen Vordrucken und Formularen. Vor allem für ältere Bürger seien die mit der Digitalisierung verbundenen Schikanen - alles online oder mit QR-Code -ein einziger Graus. Lautstark unterstützen ihn dabei die beiden Guggenmusikgruppen Transpiratio und Schlabbedengla.

Auf Kunos „Frühschoppenparolen“ ließ sich die Rathauschefin nicht ein und hatte darauf ihren eigenen Reim: „Unser Gemeinderat isch hart aber fair, beschließt neue Dinge ganz ohne Gewähr“.

Wie sollte es auch anders sein: Die Narren eroberten das Rathaus und rissen den Schlüssel an sich. Wie die Narrenfahnen soll auch fortan im Rathaus ein frischer Wind wehen. Als erste Amtshandlung verkündete Graf Kuno sein „Hauptsacheinhaltungsgesetz“, wonach alle Schriftstücke der Stadt ab sofort mit dem diesjährigen Fastnachtsmotto zu versehen sind.

Zum Abschluss lud er alle Narren zum fröhlichen Umtrunk ins Rathaus ein.