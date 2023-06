Das Bruchsaler Ordnungsamt tauscht seine Spitze aus. Nach dem Weggang des stellvertretenden Ordnungsamtsleiters Oliver Bieneck Ende des Jahres ist nun auch seine Chefin, Jessica Deutsch, auf dem Absprung. Sie soll nach Mannheim wechseln.

Ihre Stelle ist bereits ausgeschrieben. Bieneck ist mittlerweile bei der Bruchsaler Bereitschaftspolizei beschäftigt.

Für die Stellvertreter-Stelle ist nun jemand gefunden. Schon seit 1. Mai ist Allen Baothavixay da, wie die Pressestelle jetzt mitteilt. Er sei zuletzt Ordnungsamtsleiter und stellvertretender Hauptamtsleiter in Reilingen gewesen. Nun zog es ihn erneut zurück in seine Geburtsstadt Bruchsal.

Der Neue stammt aus Bruchsal

Dort hat er 2003 am Technischen Gymnasium das Abitur gemacht. Anschließend war er zwölf Jahre im Dienst bei der Bundeswehr, bei der ABC-Abwehr in Bruchsal. 2018 legte er den Bachelor of Arts in Public Management ab.

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe in Bruchsal. Es war schon lange mein Wunsch, wieder in meiner Heimatstadt zurückzukehren“, wird der 39-jährige Familienvater zitiert.

Das Ordnungsamt gehört dem Dezernat 2 von Bürgermeister Andreas Glaser (parteilos) an. Es umfasst die Abteilungen Sicherheit und Ordnung, Verkehr und Ordnungswidrigkeiten und Bevölkerungsschutz.