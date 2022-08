Bruchsaler Riesenrad dreht sich im September wieder

Der Sommer in Bruchsal wird im September noch einmal richtig rund. Unter dem Motto „Summer in the City“ belebt das Riesenrad White Star wieder den Kübelmarkt. Wie schon in vergangenen Jahren während des Sommers oder zu herbstlichen Terminen.

Vom 9. bis 22. September dreht das Riesenrad täglich seine Runden. Zwischen 11.30 und kurz vor 22 Uhr darf in die 26 Gondeln eingestiegen werden, teilen Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Bruchsal mit. Aus luftiger Höhe ist dann nicht nur ein Blick über die Stadt zu erleben.

Mit Brunch im Riesenrad an Sonntagen

Vorgesehen sind Aktionen für kleine und große Leute. Oder auch ein Abend für Verliebte, Weinproben oder an zwei Sonntagen Brunch im Riesenrad.

Die offizielle Eröffnung ist am Freitag 9. September um 17 Uhr. Eine Fahrt kostet fünf Euro zum Normalpreis. Außerdem bietet das Stadtmarketing für Unternehmen vergünstigte Ticket-Pakete.